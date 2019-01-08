Убийство турецких студенток: подозреваемый признал вину - полиция

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Задержанный в Стамбуле 20-летний подозреваемый в убийстве двух турецких студенток в Харькове, на суде по избранию меры пресечения признал свою вину. Об этом сообщил советник посольства Турции в Украине по внутренним делам Хакан Сиралы, передает пресс-служба Нацполиции.

Подозреваемого арестовали. По законодательству Турции, в случае признания виновным, ему грозит пожизненное заключение.

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3 января сообщалось, что в арендованной квартире в Харькове обнаружили тела двух 20-летних турецких студенток с признаками насильственной смерти - с резаными ранами шеи. Из квартиры, где проживали студентки, исчезли ноутбук, принтер и мобильные телефоны. Были открыты уголовные дела по факту умышленного убийства и разбоя. 5 января подозреваемого – 20-летнего гражданина Турции – объявили в розыск. В тот же день стало известно, что в Стамбуле полиция задержала подозреваемого.