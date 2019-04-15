Убийство ювелира: подозреваемые оказались экс-силовиками

Задержание подозреваемых (фото - скриншот видео)

Двое из троих задержанных по подозрению в убийстве бывшего владельца ювелирных фирм Сергея Киселева – бывшие сотрудники правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Также уточняется, что во время обысков найдена и изъята картина, которая, по предварительным данным, была украдена из музея во Франции и оценивается в $ 1,5 млн.

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Ранее сегодня сообщалось, что подозреваемых задержали 13 апреля. По данным полиции, они хотели напасть на семью Киселева.

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5 марта Киселева застрелили в салоне его автомобиля. Бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе пояснил, что убитый не проходил свидетелем непосредственно в деле "бриллиантовых прокуроров", он был владельцем тех самых бриллиантов, которые в 2015 году нашли при обыске у бывшего зампрокурора Киевской области Александра Корнийца.