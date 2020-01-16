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Украина поможет Британии в доставке тел погибших в Иране

Украина поможет Британии в доставке тел погибших в Иране - Фото
На месте крушения Boeing 737 МАУ в Иране (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)
16.01.2020, 17:13

Вадим Пристайко провел встречу с главами МИД Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана

Украинская сторона готова оказать помощь Великобритании в доставке тел погибших в Boeing 737 британских граждан на родину. Об этом сообщила пресс-служба украинского МИД.

Соответствующее заявление сделал сегодня министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко во время визита в Великобританию для участия во встрече министров иностранных дел Украины, Канады, Великобритании, Швеции и Афганистана по расследованию катастрофы самолета МАУ.

Во время встречи британским госсекретарем по иностранным делам Домиником Раабом договорились, что Украина и Великобритания приложат все усилия для привлечения виновных к ответственности и обеспечения выплаты Ираном компенсации семьям погибших.

В авиакатастрофе погибли граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.

  • 11 января в Иране заявили, что его военные "непреднамеренно" сбили пассажирский лайнер.
  • Корпус стражей исламской революции взял на себя всю ответственность за сбитый в небе над Тегераном украинский Boeing 737.

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авиакатастрофа в Иране Великобритания Boeing 737 вадим пристайко
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