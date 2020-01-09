Украина проверит, соблюдались ли на Boeing нормы безопасности

Украинская сторона проверит, соблюдались ли нормы безопасности на самолете Boeing 737 авиакомпании МАУ, который вчера потерпел крушение. Об этом МВД сообщило в Facebook.
Отмечается, что украинские правоохранительные и компетентные органы после согласования иранской стороной готовы присоединиться к расследованию причин авиакатастрофы "в случае, если иранская сторона допустит следователей и экспертов к обломкам самолета".
В правительственную группу вошли следователи Нацполиции и эксперты-криминалисты МВД Украины.
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