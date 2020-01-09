Украина проверит, соблюдались ли на Boeing нормы безопасности

Место крушения самолета (Фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Украинская сторона проверит, соблюдались ли нормы безопасности на самолете Boeing 737 авиакомпании МАУ, который вчера потерпел крушение. Об этом МВД сообщило в Facebook.

Отмечается, что украинские правоохранительные и компетентные органы после согласования иранской стороной готовы присоединиться к расследованию причин авиакатастрофы "в случае, если иранская сторона допустит следователей и экспертов к обломкам самолета".

В правительственную группу вошли следователи Нацполиции и эксперты-криминалисты МВД Украины.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

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