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08.01.2019, 18:25

Украинец попытался ввезти в Польшу гаубицу

Украинец попытался ввезти в Польшу гаубицу - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Детали пушки находились в ящиках в грузовом автомобиле

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На польско-украинском пропускном пункте в Дорогуске задержан украинец, который намеревался первезти через границу артиллерийскую систему. Об этом сообщает портал Польское радио.

Инцидент произошел 4 января, гражданина Украины задержали польские пограничники. Следствие начала Холмская прокуратура, делом также занимается Агентство внутренней безопасности.

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"Детали пушки находились в ящиках в грузовом автомобиле. 22-летний гражданин Украины попытался перевезти их через пограничный пункт пропуска в Дорогуске. Мужчина имел при себе документы, однако их оказалось недостаточно", - сказал пердставитель Холмской районной прокуратуры. Он добавил, что украинец знал, что именно перевозит и за что его задержали.

Отмечается, что гаубица, которую хотел ввезти в Польшу задержанный - это артиллерийское орудие, которую используют для уничтожения главным образом танков и бронированных транспортных средств.

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Теги: польша, граница, гаубица, пушка
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