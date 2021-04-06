Украинок депортируют из ОАЭ за фотосессию, которая "противоречит законам" эмиратов
06.04.2021, 23:49
Фото - EPA
Гражданок Украины, которые были задержаны в Дубае после видеосъемки обнаженными на балконе небоскреба, депортируют из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщается в Twitter администрации Дубая.
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В сообщении говорится, что прокуратура эмирата Дубай завершила расследование "недавно опубликованной фотосессии, которая противоречит законам ОАЭ".
В администрации Дубая заявили, что девушки будут депортированы, и больше эту ситуацию они комментировать не намерены.
- Вчера, 5 апреля, представитель МИД сообщил, что 3 апреля в Объединенных Арабских Эмиратах "в связи с нарушением норм общественной морали" задержали 11 гражданок Украины. Группу женщин задержали после того, как они позировали для видеосъемки обнаженными на балконе небоскреба.
- Сегодня в МИД уточнили, что задержали не 11, как сообщалось раньше, а 12 украинок. Им грозит штраф и депортация.
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