Украинские военные сбили беспилотник боевиков: фото

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В районе проведения операции объединенных сил сбит самодельный ударный беспилотник боевиков. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

По данным штаба ООС, на донецком направлении пророссийские наемники пытались применять самодельный ударный БПЛА для нанесения потерь украинским военным.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

"Дрону противника были поставлены помехи средствами радиоэлектронной борьбы и в дальнейшем огнем из стрелкового оружия был поврежден", - отметили в штабе.

14 марта 2019 года беспилотник специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировал более 40 танков недалеко от временно оккупированного Луганска.