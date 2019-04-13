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13.04.2019, 23:08

Украинцы пытались незаконно провезти в Беларусь почти тонну сала

Украинцы пытались незаконно провезти в Беларусь почти тонну сала - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

На нарушителей составлены административные протоколы

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Возле украинской-белорусской границы украинские пограничники задержали трех жителей Шацкого района Волынской области без документов, которые двумя подводами перевозили 28 мешков сала. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Там говорят, что сало украинцы пытались незаконно перевезти в Беларусь.

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Подводы и 800 килограммов пищевого продукта изъяты.

На нарушителей составлены административные протоколы по ст. 202 (Нарушение пограничного режима) и 204-1 (Попытка незаконного пересечения государственной границы Украины) КоАП.

В компетентные органы направлено уведомление по признакам уголовного преступления по ст. 227 УК.

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Теги: граница, гпсу, пограничник, сало
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