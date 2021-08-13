Украинцы сняли над Антарктикой "облака-НЛО": они "предсказывают" непогоду – фото

Украинские полярники сфотографировали на станции Академик Вернадский в Антарктиде облака, похожие на НЛО. Это необычное природное явление "предсказывает" непогоду, сообщают в пресс-службе Национального антарктического научного центра.

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Перед тем, как испортилась погода, метеорологи зафиксировали в небе над горами как никогда много чечевицеобразных облаков, похожих на НЛО. Они овальной формы, вытянуты по горизонтали, с ровными четко очерченными краями, яркого белого цвета, а иногда могут быть с разноцветным сиянием.

Полярники шутят, что это "антарктический НЛО", так как облака напоминают летающие тарелки. Обычно они расположены в небе отдельно от любых других групп облаков и могут лишь "сливаться" между собой, напоминая стопку тарелок.

Такие облака формируются за счет трех факторов:

- сильного горизонтального потока воздуха, насыщенного влагой;

- препятствий (в данном случае – горных вершин), которые этот поток будут огибать;

- стойкой стратификации атмосферы (четкого разделения воздуха на "тяжелый" и "легкий" слои, иначе облако может расти вверх и "НЛО" уже не получится).

Когда поток огибает препятствие, образуется волна, на верхушке которой влага конденсируется (переходит из газообразного состояния в жидкое), и появляется облако.

Пройдя гребень волны, капли воды опускаются вниз и испаряются, но в это время на их место постоянно приходит новый конденсат. За счет этого чечевицеобразные облака не передвигаются по небу, а зависают в одной точке.

Толщина таких облаков может составлять 500 м, а ширина – от нескольких (по масштабу отдельной горы) до 10-20 км (если объединяются над горным хребтом).

Сами по себе эти облака никак не влияют на изменение погоды и очень редко дают осадки, но их появление обычно "предвещает" грядущее ухудшение погоды, как и произошло на Вернадском, куда вскоре пришла метель.

В конце июня над украинской научной станцией Академик Вернадский в Антарктике появились необычные ледяные облака перламутрового цвета.

В июле полярники увидели в Антарктиде "ненастоящее солнце" и белую радугу.

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Оксана Житнюк

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