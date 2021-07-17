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Украинцы увидели в Антарктиде "ненастоящее солнце" и белую радугу – фото

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2021, 12:25
Украинцы увидели в Антарктиде
Ненастоящее Солнце в Антарктиде (фото - 26-та Українська антарктична експедиція, Ukrainian Antarctic Expedition, Facebook)

Полярники из 26-й Украинской антарктической экспедиции увидели "ненастоящее солнце" и белую радугу. Об этом сообщается на странице экспедиции в Facebook.

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"Ненастоящее солнце" – это явление под названием паргелий, объясняют полярники. Во время него по бокам солнца видно яркие цветные пятна, что является разновидностью Гало. Украинским исследователям не удалось сфотографировать паргелий вместе с солнцем, поскольку набежали тучи.

Вторым явлением, которое увидели полярники, стала белая радуга. Они объясняют, что белая радуга формируется на более мелких каплях, чем обычные. В них происходит сильная дифракция света (отклонение от законов геометрической оптики), что и приводит к размытию световых дуг.

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Марк Сировой
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