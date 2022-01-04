Умер легендарный экс-футболист "Зари". Он держал единственный кубок чемпионов луганчан
Сегодня, 4 января, в Луганске умер легендарный бывший футболист команды "Заря", чемпион СССР Анатолий Куксов. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Причина смерти не уточняется.
Куксов играл за "Зарю" 19 лет – с 1966 по 1985 год. Полузащитник принял участие в 489 играх, за футбольную карьеру забил 87 мячей. Вместе с луганчанами в 1972 году он стал чемпионом СССР и был именно тем игроком, который держал единственный кубок чемпионов в истории команды. Тогда "Зоря", тренировал которую знаменитый Герман Зорин, обошла киевское "Динамо" на пять очков.
Куксов вместе с луганской командой дважды выходил в финал кубка СССР. Он занимает первое место в истории "Зари" по количеству сыгранных матчей.
После завершения игровой карьеры стал тренером, работал с юношескими командами.
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