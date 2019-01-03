Устали бояться: в Краматорске за сутки сдались три экс-боевика

Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

2 декабря в Краматорский отдел полиции сдались три бывших боевика - все они в 2014-ом дежурили на блокпостах террористов. Об этом сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области.

По информации правоохранителей, бывшие боевики устали скрывать прошлое и воспользовались шансом освободиться от уголовной ответственности, добровольно сдавшись полиции.

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Сообщается, что первым в полицию пришел 43-летний местный житель. Он сообщил, что с мая по июнь 2014-го находился в рядах "служащих" так называемой "ДНР" на одном из блокпостов Краматорска. В его обязанности входил осмотр автотранспорта, проверка документов у водителей и пассажиров. Как и другие, за "службу" он получал продукты питания и деньги. Через некоторое время он понял, что пропаганда отличается от реальности, а потому покинул ряды террористов.

С аналогичными заявлениями в полицию обратились братья 29 и 36 лет, которые вступили в ряды незаконного вооруженного формирования в апреле 2014 года и несли "службу" на блокпостах своего города.

После освобождения Краматорска в июле 2014 года, все трое остались в городе, однако скрывали связь с боевиками.

В начале ноября 2018-го сообщалось, что суд объявил обвинительный приговор жителю Краматорска, который в период временной оккупации города боевиками террористической организации ДНР по собственной воле сотрудничал с боевиками.