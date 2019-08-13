В аэропорту Днепр застрелился полицейский

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В отделении полиции в аэропорту Днепр покончил с собой сотрудник ведомства. Информацию местных СМИ корреспонденту Укринформа подтвердили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

Там рассказали, что 41-летний сотрудник выстрелил себе в голову из табельного пистолета, запершись в комнате отдыха.

Местные СМИ сообщили, что перед смертью он отправил прощальное SMS своей знакомой, а также оставил записку. В полиции отказались комментировать этот факт.

Начато досудебное расследование. Полиция устанавливает мотивы полицейского.

29 июля солдат Нацгвардии выстрелил себе в голову, он скончался в больнице.