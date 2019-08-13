В аэропорту Днепр застрелился полицейский

В отделении полиции в аэропорту Днепр покончил с собой сотрудник ведомства. Информацию местных СМИ корреспонденту Укринформа подтвердили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.
Там рассказали, что 41-летний сотрудник выстрелил себе в голову из табельного пистолета, запершись в комнате отдыха.
Местные СМИ сообщили, что перед смертью он отправил прощальное SMS своей знакомой, а также оставил записку. В полиции отказались комментировать этот факт.
Начато досудебное расследование. Полиция устанавливает мотивы полицейского.
29 июля солдат Нацгвардии выстрелил себе в голову, он скончался в больнице.