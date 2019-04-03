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03.04.2019, 14:28

В Африке пираты захватили контейнеровоз с украинскими моряками

В Африке пираты захватили контейнеровоз с украинскими моряками - Фото
Фото: Maxi Alonso / marinetraffic.com

По состоянию на день 3 апреля судно Contship Oak находится в порту Дуалы в отшвартованном состоянии

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30 марта нигерийские пираты проникли на борт стоящего на якоре в Дуале, Камерун, контейнеровоза Contship Oak, забрали все ценные вещи и взяли в заложники четверых членов экипажа, после чего увезли их в неизвестном направлении. Об этом в пишет одесский Морской информационный центр.

Там сообщили, что к ним обратились родственники одного из украинских моряков: среди заложников есть и украинцы.

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"Информация о происшествии была немедленно передана в МИД, а также консулу Украины в Нигерии. Семье предложена помощь специалистов и оказана всевозможная поддержка", - пишет МИЦ.

Contship Oak 2007 года постройки и габаритами 148×23 метра принадлежит греческой компании Contships и ходит под флагом Либерии.

Сколько украинцев взято в заложники, неизвестно.

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Теги: нигерия, судно, пиратство, моряки
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