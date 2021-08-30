В Броварах нашли тайник с боеприпасами: фото
30.08.2021, 12:20
Тайник с боеприпасами в Броварах (Фото – пресс-служба Нацполиции)
В Броварах обнаружен тайник с боеприпасами, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.
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Житель Броваров обнаружил две сумки с взрывоопасными предметами на территории заброшенного здания и сообщил об этом полиции.
Следственно-оперативная группа и взрывотехники обнаружили в сумках 988 патронов различного калибра, гранату Ф-1, четыре гранаты РГД-5, тротиловые шашки, гранату "ВОГ", два запала к гранатам, магазин к АК-74 с 30 патронами, детали карабина Мосина и автомата Калашникова и наручники.
Открыто уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием.
- В конце мая 2021 года СБУ нашла склад оружия и боеприпасов в центре Киева – в дренажной штольне на Печерске.
- В июне СБУ нашла на Донбассе тайник группы террористов Гиркина.
- 28 августа тайник с оружием нашли в центре Кропивницкого.
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