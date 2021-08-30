UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Броварах нашли тайник с боеприпасами: фото

Цей матеріал також доступний українською
30.08.2021, 12:20
В Броварах нашли тайник с боеприпасами: фото - Фото
Тайник с боеприпасами в Броварах (Фото – пресс-служба Нацполиции)

В Броварах обнаружен тайник с боеприпасами, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Житель Броваров обнаружил две сумки с взрывоопасными предметами на территории заброшенного здания и сообщил об этом полиции.

Следственно-оперативная группа и взрывотехники обнаружили в сумках 988 патронов различного калибра, гранату Ф-1, четыре гранаты РГД-5, тротиловые шашки, гранату "ВОГ", два запала к гранатам, магазин к АК-74 с 30 патронами, детали карабина Мосина и автомата Калашникова и наручники.

Открыто уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
боеприпасы схрон бровары тайник
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 