В Броварах нашли тайник с боеприпасами: фото

В Броварах обнаружен тайник с боеприпасами, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

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Житель Броваров обнаружил две сумки с взрывоопасными предметами на территории заброшенного здания и сообщил об этом полиции.

Следственно-оперативная группа и взрывотехники обнаружили в сумках 988 патронов различного калибра, гранату Ф-1, четыре гранаты РГД-5, тротиловые шашки, гранату "ВОГ", два запала к гранатам, магазин к АК-74 с 30 патронами, детали карабина Мосина и автомата Калашникова и наручники.

Открыто уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием.

Денис Юдин

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