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27.12.2018, 17:28

В Чернигове маршрутка сбила пенсионера, а другая - переехала

В Чернигове маршрутка сбила пенсионера, а другая - переехала - Фото

В результате ДТП от полученных телесных повреждений пенсионер погиб на месте

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В Чернигове, в районе силикатного завода, маршрутка сбила 79-летнего местного жителя. После этого еще одна маршрутка совершила на него наезд. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

Полицейские установили, что сегодня утром водитель микроавтобуса Mercedes, двигаясь по дороге, сбил 79-летнего пенсионера.

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"Следующая маршрутка, которая ехала в том же направлении, что и Mercedes, не успела затормозить и совершила наезд на потерпевшего", - сказано в сообщении.

В результате ДТП от полученных телесных повреждений пенсионер погиб на месте.

По предварительной информации, водители обеих маршруток были трезвы.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.

25 декабря во Львовской области судья Львовского апелляционного суда совершил наезд на пешехода, в результате чего 69-летний мужчина скончался в больнице.

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Теги: дтп, чернигов, маршрутка, пенсионер
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