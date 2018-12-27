В Чернигове маршрутка сбила пенсионера, а другая - переехала

В Чернигове, в районе силикатного завода, маршрутка сбила 79-летнего местного жителя. После этого еще одна маршрутка совершила на него наезд. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.
Полицейские установили, что сегодня утром водитель микроавтобуса Mercedes, двигаясь по дороге, сбил 79-летнего пенсионера.
"Следующая маршрутка, которая ехала в том же направлении, что и Mercedes, не успела затормозить и совершила наезд на потерпевшего", - сказано в сообщении.
В результате ДТП от полученных телесных повреждений пенсионер погиб на месте.
По предварительной информации, водители обеих маршруток были трезвы.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.
25 декабря во Львовской области судья Львовского апелляционного суда совершил наезд на пешехода, в результате чего 69-летний мужчина скончался в больнице.