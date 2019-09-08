В Черниговской области погиб военнослужащий

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7 сентября возле села Гончаровское Черниговской области при перемещении техники вследствие нарушения мер безопасности погиб военнослужащий военной службы по контракту воинской части оперативного командования Север. Об этом говорится в сообщении в Facebook командования.

"По поводу трагического случая командование ОК Север выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - отмечается в сообщении.

По факту для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначено служебное расследование.

Случай внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований.