Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Черниговской области погиб военнослужащий

В Черниговской области погиб военнослужащий - Фото
Фото: depositphotos.com
08.09.2019, 08:05

Военный погиб во время передвижения техники

7 сентября возле села Гончаровское Черниговской области при перемещении техники вследствие нарушения мер безопасности погиб военнослужащий военной службы по контракту воинской части оперативного командования Север. Об этом говорится в сообщении в Facebook командования.

"По поводу трагического случая командование ОК Север выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего", - отмечается в сообщении.

По факту для выяснения причин и обстоятельств трагедии в оперативном командовании назначено служебное расследование.

Случай внесен в Единый государственный реестр досудебных расследований.

  • 5 сентября на фронте в Донбассе погиб боец украинской армии.
Напишите нам
погибший военный техника
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 