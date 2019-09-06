Донбасс. Вчера погиб военнослужащий ВСУ

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Вчера, 5 сентября, на фронте погиб боец украинской армии. Об этом сообщил в сводке штаб операции объединенных сил.

Еще один военнослужащий получил ранения.

Обстоятельства гибели военного и его личные данные будут обнародованы Минобороны позже. Эта информация появится в нашей хронике войны РФ против Украины.

Всего за 5 сентября гибридная армия России 21 раз нарушила "запрет на открытие огня" в Донбассе, в том числе с применением:

- ствольной артиллерии калибра 122 мм (Зайцево, Пивденное);

- минометов 120 мм (те же поселки плюс Новгородское);

- минометов 82 мм (Верхнеторецкое и Авдеевка);

- гранатометов (Водяное, Новотроицкое, Новгородское, Верхнеторецкое, Авдеевка, Золотое);

- стрелкового оружия.

По состоянию на утро 6 сентября оккупанты уже дважды обстреляли позиции армии, в том числе из минометов 82 мм (Водяное) и стрелкового (Павлополь). О потерях не сообщается.