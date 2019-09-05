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Жертвы войны в Донбассе: Пристайко назвал новые данные

Жертвы войны в Донбассе: Пристайко назвал новые данные - Фото
Вадим Пристайко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.09.2019, 20:25

Глава МИД первым среди официальных лиц заявил о 14 000 жертв войны в Донбассе

В Донбассе за более чем пять лет вооруженного конфликта погибли 14 000 человек. Такую статистику 5 сентября опубликовал в Twitter министр иностранных дел Вадим Пристайко.

 "5 лет назад Россия подписала Минский протокол. С тех пор мы потеряли 14 000 наших людей. Россия не выполнила ни одного из своих обязательств. Мы прилагаем все усилия с нашими партнерами, чтобы добиться реального прорыва в мирном урегулировании 24 часа в сутки 7 дней в неделю", - написал он.

Пристайко первым среди официальных лиц заявил о 14 000 жертв войны в Донбассе. Он также назвал их "нашими людьми", хотя в сообщениях международных организаций об этом обычно речь идет о всех участниках вооруженного противостояния - не только граждан Украины, но также и граждан России и других государств, находившихся в составе террористических организаций ДНР и ЛНР.

По оценкам ООН, по состоянию на 31 декабря 2018 года в результате вооруженного конфликта в Донбассе погибли от 12 800 до 13 000 человек.

  • По сообщению Главного управления разведки Минобороны Украины, командование ВС РФ наращивает уровень оперативной подготовки штабов боевиков и боевой подготовки подчиненных им подразделений.

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