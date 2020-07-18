В Черновцах конфликт закончился стрельбой. Убит местный житель: фото, видео

Подозреваемый в убийстве задержан

В Черновцах, на улице Небесной Сотни в результате конфликта между двумя мужчинами один из них скончался от огнестрельного ранения в голову. Подозреваемый задержан. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черновицкой области.

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Там рассказали, что между мужчинами произошел внезапный конфликт, который перерос в драку. В результате один из участников конфликта был убит из пока неустановленного оружия. Ему было 58 лет.

Как сообщили в полиции, в течение нескольких минут правоохранители установили личность и разыскали подозреваемого. Им оказался 54-летний местный житель.

Сейчас мужчина находится в отделении полиции, правоохранители проводят следственные действия.

Открыто дело по признакам статьи 115 (Умышленное убийство) и статьи 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК.

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Вадим Ребрина

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