В департаменте горсовета Одессы проходят обыски: фото

Фото: Думская

В Одессе на третьем этаже муниципального департамента коммунальной собственности горсовета проходят обыски, сообщает местное издание Думская.

На месте работают сотрудники департамента защиты экономики Нацполиции и Генеральной прокуратуры. Они изъяли документы учреждения.

Представители полиции пояснили журналистам, что "должностные лица попались на взятке". Одну из чиновниц увезла карета скорой помощи.

О подозрении сообщили двои чиновникам: сотруднику департамента и руководителю отдела в коммунальном учреждении Муниципальная служба коммунальной собственности.

Позже полиция задержала директора одесского зоопарка Игоря Белякова. Всем троим инкриминируют вымогательство и получение взятки в размере $3000 за разрешение на установку в зверинце торговой точки.

24 мая в Николаевском горсовете заявили, что по решению Баштанского суда сотрудники Нацполиции проводят у них обыски.

Фото: Думская