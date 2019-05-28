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28.05.2019, 17:02

В департаменте горсовета Одессы проходят обыски: фото

В департаменте горсовета Одессы проходят обыски: фото - Фото
Фото: Думская

По данным местного издания Думская, правоохранители сообщили о подозрении в получении взятки троим чиновникам

В Одессе на третьем этаже муниципального департамента коммунальной собственности горсовета проходят обыски, сообщает местное издание Думская.

На месте работают сотрудники департамента защиты экономики Нацполиции и Генеральной прокуратуры. Они изъяли документы учреждения.  

Представители полиции пояснили журналистам, что "должностные лица попались на взятке". Одну из чиновниц увезла карета скорой помощи.

О подозрении сообщили двои чиновникам: сотруднику департамента и руководителю отдела в коммунальном учреждении Муниципальная служба коммунальной собственности.

Позже полиция задержала директора одесского зоопарка Игоря Белякова. Всем троим инкриминируют вымогательство и получение взятки в размере $3000 за разрешение на установку в зверинце торговой точки.

 24 мая в Николаевском горсовете заявили, что по решению Баштанского суда сотрудники Нацполиции проводят у них обыски.

Фото: Думская

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Теги: обыски, одесский горсовет
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