В Днепре мужчина открыл огонь на территории спортивной школы

Фото: LIGA.net

12 августа приблизительно в 18:00 мужчина открыл огонь на территории детско-юношеской спортивной школы по гребле в Днепре. Его задержали и допросили, а затем отпустили, не найдя оснований для ареста. Об этом LIGA.net сообщила спикер Нацполиции в Днепропетровской области Ольга Кузнецова.

Мужчина сделал несколько выстрелов из пистолета "Флобер" исключительно в воздух, заявили правоохранители.

Некоторые издания ранее написали, что неизвестный "стрелял из пистолета по людям". Многие СМИ перепостили это сообщение.

По словам правоохранителей, по людям огонь не велся. После дачи показаний стрелка отпустили. Внесено сообщение в Единый реестр досудебных расследований.

Выясняются обстоятельства инцидента.