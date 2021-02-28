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В Днепре произошла стрельба в кафе, в отделение полиции доставили 15 человек

28.02.2021, 20:41
В Днепре произошла стрельба в кафе, в отделение полиции доставили 15 человек - Фото
Место происшествия в Днепре (Фото: пресс-служба Нацполиции)

В Днепре полиция открыла уголовное производство из-за стрельбы в кафе, в отделение доставили 15 человек. Об этом сообщила в Facebook пресс-служба полиции Днепропетровской области.

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Как отмечается, стреляли в кафе на ул. Высоковольтной.

По предварительной информации, неизвестные в помещении произвели несколько выстрелов вверх из пистолета травматического действия. В то же время возле заведения кто-то повредил припаркованный там автомобиль.

Как отмечается, что во время стрельбы никто не пострадал. Для выяснения обстоятельств происшествия в отделение полиции доставили 15 человек.

По факту стрельбы начато уголовное производство по статье о хулиганстве.

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Наталия Медведева
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стрельба днепр
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