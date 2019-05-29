В Днепропетровской области автобус с детьми врезался в грузовик

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В Днепропетровской области, на трассе Борисполль-Днепр-Запорожье автобус Mercedes Sprinter с 16 школьниками столкнулся с грузовым автомобилем DAF. Трое детей 2007 года рождения получили переломы руки, ключицы и стопы. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

15 детей уже осмотрели врачи, их отправили домой, назначено амбулаторное лечение. Полиция открыла уголовное производство.

Инцидент произошел около 17:00 вчера, 28 мая. Школьники из Полтавы возвращались домой с экскурсии в Запорожье.

Оба автомобиля изъяты и находятся на площадке временного пребывания транспортных средств. Назначены экспертизы для установления причин ДТП. Уже установлено, что на момент аварии оба водителя были трезвыми.

23 мая на улице Парково-Сырецкая в Киеве военнослужащая Национальной гвардии попала в ДТП. В результате аварии женщина получила травмы.

