В Донбассе боевик на блокпосту избил мужчину - ОБСЕ

Станица Луганская (фото - LIGA.net)

Боевик террористической организации ЛНР на блокпосту в Станице Луганской избил мужчину 40 лет. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Инцидент произошел 15 марта.

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"В 12:00 на блокпосте вооруженных формирований к югу от моста в Станице Луганской (15 км к северо-востоку от Луганска) наблюдатели видели, как член вооруженных формирований трижды ударил гражданское лицо мужчину 40 лет, а затем нанес ему еще один удар ногой, когда тот уже лежал на земле", - отметили в пресс-службе.

В ОБСЕ уточнили, что как только пророссийский наемник отошел от него, к мужчине подошли два сотрудника бригады первой помощи и помогли ему сесть на скамью в расположенном неподалеку укрытии.

"В то же время на блокпосте к северу от моста в Станице Луганской команда СММ видела около 500 человек в очереди на выход из подконтрольных правительству районов и ориентировочно 800 человек в очереди на вход в них", - сообщили в пресс-службе.

17 марта 2019 года сообщалось, что боевики запугивают местных жителей временно оккупированного Луганска накануне проведения выборов президента, которые пройдут 31 марта 2019 года.