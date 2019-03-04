В Донбассе мужчина получил осколочные ранения - ОБСЕ

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Во временно оккупированном населенном пункте Донецкий мужчина получил осколочные ранения вследствие обстрела. Об этом сообщает пресс-служба специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Медицинские работники в больнице Голубовки (бывший Кировск, - ред.) сообщили СММ, что к ним в больницу поступил мужчина (в возрасте от 41 до 49 лет) с осколочными ранениями правой ступни и лодыжки.

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Мужчина рассказал наблюдателям, что получил ранения во время обстрела, когда находился у себя дома.

1 марта сообщалось, что в Донбассе трое мужчин получили осколочные ранения в результате срабатывания взрывного устройства возле подконтрольной Украине Гродовки.