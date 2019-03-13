В Донбассе на блокпосту задержали боевика

Фото: dpsu.gov.ua

12 марта на одном из блокпостов в районе проведения операции объединенных сил сотрудники полиции задержали боевика. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В штабе ООС отметили, что "гражданин Б. после подготовки в Белгороде РФ вступил в ряды российских оккупационных войск, участвовал в боевых действиях против украинцев".

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Сейчас с террористом проводят следственные действия.

27 февраля 2019 года пограничники задержали в Торецке боевика незаконного вооруженного формирования Восток, который на протяжении почти двух месяцев охранял обломки и вещественные доказательства на месте крушения малазийского Boeing рейса MH17.