В Донбассе на линии разграничения умерли двое украинцев

Фото: dpsu.gov.ua

В Донбассе умерли двое граждан Украины, которые направлялись с временно оккупированной территории для пересечения линии разграничения. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

Согласно сообщению, сегодня, в 10:35 на КПВВ "Новотроицкое" водитель такси сообщил, что его 64-летний пассажир потерял сознание по дороге от блокпоста "Березовое-2".

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Украинские военные вызвали скорую помощь. Однако врачи по приезду констатировали смерть гражданина. Предварительный диагноз - инфаркт.

Родственники умершего забрали его тело на временно оккупированную территорию.

Еще один мужчина потерял сознание на КПВВ "Майорское" во время прохождения на подконтрольную Украине территорию. Реанимационные мероприятия, которые проводили врачи скорой помощи, результата не дали.

Родственники также планируют перевезти тело умершего на временно оккупированную территорию.

Украинская сторона СЦКК заявляет, что указанные случаи произошли по вине боевиков, которые создают длинные очереди на линии разграничения.

В последнее время на блокпостах в Донбассе участились случаи смерти мирных жителей. 18 января между "нулевыми" блокпостами вблизи КПВВ "Станица Луганская" умер мужчина 1945 г.р. 7 февраля на подконтрольном террористической организации ДНР пункте пропуска "Александровка" умер профессор, доктор медицинских наук Юрий Крюк.

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