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14.03.2019, 10:57

В Донбассе на помойке нашли труп младенца

В Донбассе на помойке нашли труп младенца - Фото
Фото: facebook.com/csomvd

В полиции сообщили, что инцидент произошел в Рубежном

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В Луганской области полиция выясняет причины смерти новорожденного ребенка и разыскивает ее мать. Об этом у себя в Facebook сообщила спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай.

По ее словам, в полицию поступило анонимное сообщение о том, что за магазином Радуга, расположенном по улице Менделеева в Рубежном, на помойке обнаружен труп новорожденного ребенка.

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Во время осмотра места происшествия, сотрудники следственно-оперативной группы обнаружили полиэтиленовый пакет, в котором был коробок из-под обуви.

Погукай уточнила, что именно в этой коробке и находилось тело новорожденного мальчика.

Создана усиленная следственно-оперативная группа.

"Труп ребенка направлен на комплексную судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти", - сказала Погукай.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 117 УК (умышленное убийство).

9 февраля 2018 года во Львове в контейнере для мусора был найден труп новорожденного ребенка.

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Теги: полиция, новорожденный, татьяна погукай, рубежное
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