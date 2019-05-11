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11.05.2019, 12:15

В Донбассе на Славянской ТЭС произошел пожар: фото

В Донбассе на Славянской ТЭС произошел пожар: фото - Фото
Фото: dsns.gov.ua

Специалисты устанавливают причину возникновения пожара

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Сегодня в 05:47 на территории Славянской ТЭС ПАО Донбассэнерго в Донецкой области произошел пожар в металлическом пылепроводе. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Спасатели, которые первыми прибыли на место происшествия, выяснили, что происходит горение в металлическом пылепроводе диаметром 320 мм, который проложен на высоте 10 метров и поставляет угольную пыль с  пылеподготовительного цеха в котлотурбиный цех", - отметили в пресс-службе.

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Фото: dsns.gov.ua

Участок пылепроводов была оперативно перекрыт и осуществлены необходимые меры для его охлаждения.

Пожар был локализован в 06:48 и ликвидирован в 07:51. Причина возникновения пожара устанавливается, о пострадавших не сообщается.

29 апреля 2019 года на Ровенской атомной электростанции произошло возгорание трансформатора.

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Теги: пожар, ГСЧС, Славянская ТЭС
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