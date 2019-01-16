Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
16.01.2019, 11:29

В Донбассе перевернулась автоцистерна со сжиженным газом: фото

В Донбассе перевернулась автоцистерна со сжиженным газом: фото - Фото
Фото: donetsk.dsns.gov.ua

В результате аварии пострадавших нет

Реклама
Реклама

15 января в 20:26 вблизи села Ильинка Марьинского района Донецкой области произошло опрокидывание автоцистерны для перевозки сжиженного газа (пропан). Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

"Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что цистерны не повредились, разгерметизации и утечки газа не произошло. Препятствия для движения автотранспортных средств отсутствуют", - отметили в пресс-службе.

Реклама

В результате происшествия никто не пострадал.

От Главного управления привлекались пять человек личного состава и одна единица техники.

10 января 2019 года восемь человек получили травмы в результате ДТП на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Донецкая область, ГСЧС, сжиженный газ, автоцистерна, дтп
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 