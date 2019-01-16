В Донбассе перевернулась автоцистерна со сжиженным газом: фото

Фото: donetsk.dsns.gov.ua

15 января в 20:26 вблизи села Ильинка Марьинского района Донецкой области произошло опрокидывание автоцистерны для перевозки сжиженного газа (пропан). Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Донецкой области.

"Прибыв на место происшествия, спасатели выяснили, что цистерны не повредились, разгерметизации и утечки газа не произошло. Препятствия для движения автотранспортных средств отсутствуют", - отметили в пресс-службе.

Реклама

В результате происшествия никто не пострадал.

От Главного управления привлекались пять человек личного состава и одна единица техники.

10 января 2019 года восемь человек получили травмы в результате ДТП на автодороге М-14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск.