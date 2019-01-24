В Донбассе суд приговорил боевика к 10 годам тюрьмы: фото

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Боевика террористической организации ЛНР, уроженца Енакиево Донецкой области приговорили к 10 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции объединенных сил в Facebook.

Соответствующее решение принял Константиновский городской суд Донецкой области.

Реклама

Боевик признан виновным по ч.1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) и ч.1 ст.263 (ношение, хранение огнестрельного оружия, боевых припасов без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

"В октябре 2016 года мужчина, осознавая, что он будет участвовать в боевых действиях против ВСУ, подписал контракт и присоединился к 7-й отдельной мотострелковой бригады так называемой народной милиции второго армейского корпуса ЛНР (в/ ч 08807)", - отмечается в сообщении.

Находясь в составе террористов, в течение почти двух лет, участвовал в боевых действиях против сил АТО и объединенных сил на Светлодарской дуге в районе населенных пунктов Светлодарск, Луганское Бахмутского района Донецкой области, где 5 мая 2018 года был задержан, имея при себе автомат АК-74, оснащенный патронами к нему.

Приговор вступил в законную силу.

4 января 2019 года СБУ задержала на линии разграничения в Донбассе пулеметчика террористов, которого тренировали кадровые военные РФ.