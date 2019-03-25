В Донбассе украинские военные уничтожили боевика, еще двое ранены

Фото: 93-я ОМБр

В течение текущих суток боевики в Донбассе совершили три провокационных обстрела позиций украинских войск. Двое бойцов ВСУ получили ранения, ответным огнем уничтожен один боевик, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Из артиллерийских систем калибра 122 мм и минометов 82-го калибра боевики обстреляли позиции ООС в районе села Крымское.

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В районе населенного пункта Новотошковское террористы открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Вследствие обстрелов двое военнослужащих ООС были ранены.

"Подразделения обороняющихся адекватным ответом заставили противника прекратить обстрел. Огнем уничтожен один и ранены двое оккупантов", - сказано в сообщении.

20-21 марта боевики обстреляли школы в микрорайоне Трудовские Петровского района Донецка и в населенном пункте Гольмовский.