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18.03.2019, 18:37

В Донбассе в результате обстрела погиб украинский военный

В Донбассе в результате обстрела погиб украинский военный - Фото
ВСУ-ООС

Украинские подразделения, которые обстреливали боевики, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения

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С начала текущих суток боевики в Донбассе три раза обстреляли позиции украинских войск, трижды применив оружие, запрещенное минскими договоренностями. Один боец погиб, сообщает пресс-служба штаба ООС.

Все обстрелы российско-оккупационные войска осуществили в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

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Из минометов калибров 120 и 82 мм боевики стреляли вблизи села Катериновка.

Из снайперского и стрелкового оружия, а также из крупнокалиберных пулеметов, а в дальнейшем - из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов террористы обстреляли позиции ВСУ вблизи населенного пункта Хутор Вольный.

Вследствие обстрелов один украинский военнослужащий погиб.

Подразделения, которые обстреливали боевики, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери террористов уточняются.

17 марта российско-оккупационные войска 10 раз обстреляли украинские позиции в Донбассе, в том числе семь раз из запрещенного Минском вооружения. Вследствие обстрелов погиб военнослужащий, двое получили ранения, 

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Теги: обстрел, Донбасс, боевик
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