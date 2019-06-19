В ДТП с участием полицейского погибли три человека: фото

Фото: dbr.gov.ua

Следователи теруправления Госбюро расследований расследуют обстоятельства ДТП, которое произошло на трассе Скадовск-Каховка Херсонской области 18 июня с участием полицейского. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Авария произошла недалеко от поселка Николаевка с участием автомобилей ВАЗ 21099 и БМВ, за рулем последнего находился старший оперуполномоченный ГУ Нацполиции в Автономной республике Крым и Севастополе.

"В результате столкновения пассажиры автомобиля ВАЗ 21099 - мужчина и женщина погибли на месте, 9-летняя девочка получила многочисленные травмы и, впоследствии, умерла в больнице", - уточнили в пресс-службе.

Фото: dbr.gov.ua

Полицейского задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц).

Следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

"В случае доказательства вины, оперуполномоченному грозит наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет", - отметили в пресс-службе.

Следователи ГБР проверят действия врачей, которые оказывали медицинскую помощь ребенку. Досудебное расследование уголовного производства начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2. ст. 140 УК Украины.

8 июня в Конотопе Сумской области объявили о подозрении полицейскому, который, предположительно, сбил на автомобиле 10-летнего ребенка.