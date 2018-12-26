В электричке дерущиеся пассажиры избили женщину-полицейского

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В электропоезде "Львов – Здолбунов" группа пассажиров устроила драку, после чего один из них ударил женщину-полицейского. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Львовской области.

Инцидент произошел вчера, около 11:00, но сообщила о нем полиция только сейчас.

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Там рассказали, что после получения сообщения о драке на станции пгт Красное в поезд зашла группа реагирования полиции.

"Во время установления всех обстоятельств происшествия и личностей правонарушителей, один из участников драки внезапно нанес полицейской удары по лицу и голове", - сказано в сообщении.

Капитана полиции госпитализировали, у нее диагностировали сотрясение головного мозга и ушибы тела.

47-летний житель Бугского района, напавший на правоохранителя, задержан.

Правоохранители также установили личности всех причастных к совершению хулиганских действий в поезде. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Открыто уголовное производство по статьям о насилии в отношении правоохранителя и хулиганстве.

20 декабря в Херсоне, в кабинете начальника Государственной архитектурно-строительной инспекции городского совета Ростислава Маршака произошел конфликт между ним и посетителями, которые пришли на прием. По словам посетителей, чиновник нанес двоим из них телесные повреждения.