В Харькове бросили гранату в авто: водитель в тяжелом состоянии

Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове 28 апреля неизвестный бросил гранату в автомобиль на улице Старо-Григорьевской, в результате травмы получил водитель автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

Инцидент произошел в 16:46 на улице Старо-Григорьевская.

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Правоохранители установили, что неизвестный бросил гранату в окно в автомобиль Toyota.

От взрыва пострадал 45-летний водитель автомобиля, житель города Змиев, он в тяжелом неконтактном состоянии был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной помощи.

Фото: hk.npu.gov.ua

Сотрудники уголовного розыска за совершение данного преступления задержали 33-летнего харьковчанина.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

27 апреля в Дарницком районе Киева в одной из квартир многоэтажки взорвалась граната.