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12.03.2019, 11:25

В Харькове на парковке неизвестные стреляли в мужчину - полиция

В Харькове на парковке неизвестные стреляли в мужчину - полиция - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным полиции, инцидент произошел 11 марта в 21:00

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11 марта в Харькове на Московском проспекте двое неизвестных стреляли в мужчину. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области.

В тяжелом состоянии 30-летнего харьковчанина с огнестрельным ранением грудной клетки медики госпитализировали в больницу. Для поиска злоумышленников по городу Харькову и области вводилась операция Сирена.

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Полиция установила, что около 21:00 на парковке двое неизвестных с применением вероятно огнестрельного оружия совершили нападение на мужчину.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

В полиции сообщили приметы подозреваемых: мужчины ростом 160-170 см, крепкого телосложения, на вид 20-25 лет. Были одеты в черные куртки и штаны.

3 июля 2018 года в Киеве возле одного из ресторанов на улице Антоновича неизвестный стрелял в человека.

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Теги: стрельба, Харьков, мужчина, парковка
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