В Харькове сообщили о массовом минировании

Полицейские проверяют информацию о минировании 17 объектов в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Харьковской области.
Отмечается, что 7 августа около 13:30 на электронную почту полиции поступила информация о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, трех железнодорожных и двух автостанций, железнодорожного вокзала, трех станций метрополитена, четырех жилых домов и трех государственных учреждений.
Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.
Читайте также: Кернес увидел, как "наркоманы жрут дрянь" на улицах Харькова