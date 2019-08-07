В Харькове сообщили о массовом минировании

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Полицейские проверяют информацию о минировании 17 объектов в Харькове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции Харьковской области.

Отмечается, что 7 августа около 13:30 на электронную почту полиции поступила информация о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, трех железнодорожных и двух автостанций, железнодорожного вокзала, трех станций метрополитена, четырех жилых домов и трех государственных учреждений.

Проводится осмотр помещений и прилегающей территории.

21 июля в Киевском районе Харькова неизвестный заминировал 14 избирательных участков.

2 августа в Черновцах проводили массовую эвакуацию людей из-за информации о заминировании всех детских садов, кафе и университетов города.

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