В Харькове задержали антимайдановца "Топаза", но затем отпустили

Антимайдановца "Топаза" разыскивает Селидовское отделение полиции сразу по четырем статьям уголовного кодекса

20 октября в харьковском метро задержали Игната Кромского, который во время Революции достоинства был участником Антимайдана под позывным Топаз. Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области (без указания имени), писал о задержании в Facebook и сам Кромской.

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Правоохранители уточнили, что мужчину разыскивает Селидовское отделение полиции Донецкой области по статьям УК о разбое (ч. 4 ст. 187), незаконном завладении транспортным средством (ч.3 ст. 289), похищении, присвоении, вымогательстве огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ (ч.3 ст. 262), незаконном лишении свободы или похищении человека (ч. 1 ст. 146). Максимальная санкция – до 15 лет лишения свободы.

Карточка Топаза с такими же статьями обвинения есть в базе розыска МВД, заявитель – Селидовское отделение полиции.

В пресс-службе Харьковской областной полиции в комментарии LIGA.net отметили, что Топаза отпустили, но сообщили о его местонахождении инициатору розыска – Селидовскому отделении полиции.

В 2014-м Кромской стал известен после вирусного видео ""Топаз" дай команду!" как участник Антимайдана в Мариинском парке в Киеве.

28 марта 2014 года "Топаза" задержали, ему вменяли организацию и участие в массовых беспорядках с применением опасных предметов. Он дважды сбегал и пытался покинуть территорию Украины. Его задержали и отправили в СИЗО.

30 января 2018 года Киевский райсуд Харькова приговорил "Топаза" к восьми годам тюремного заключения с конфискацией имущества. Его признали виновным в незаконном завладении транспортным средством, участии в массовых беспорядках и сепаратизме.

В сентября 2018-го суд постановил освободить "Топаза" из колонии по закону Савченко.

Марк Сировой

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