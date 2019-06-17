В Харьковской области авто въехало в автобус: один погибший

Фото: пресс-служба полиции

В Валковском районе Харьковской области автомобиль Geely CK врезался в автобус Scania. В результате столкновения 24-летний водитель легкового авто погиб. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

ДТП произошло сегодня ночью, около 01:05 на трассе Киев-Харьков-Довжанский.

Водитель Geely CK, по данным полиции, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом.

61-летний водитель и 50 пассажиров не пострадали.

15 июня в Голосеевской районе Киева на площади Демиивская произошло ДТП, в результате которого четверо человек погибли.