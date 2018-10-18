В Херсоне обнаружили заминированный автомобиль - фото

Фото: hr.npu.gov.ua

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Рядом с местом происшествия проживает губернатор Херсонской области

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Сегодня в херсонскую полицию обратился человек, который заметил, что из-под бампера его автомобиля виднеется пакет с проводами. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Херсонской области.

Поо вызову прибыли представители всех экстренных служб, место происшествия оцепили полицейские.

Работники взрывотехнической службы изъяли из-под бампера предмет, внешне похожий на самодельное взрывное устройство. Изъятый ​​предмет деактивировали и направили на экспертизу.

Открыты уголовные производства по статьям "умышленное убийство" и "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

По информации местного издания Новый визит, заминированный автомобиль находился неподалеку от школы. Также отмечается, что рядом с местом происшествия проживает губернатор Херсонской области Андрей Гордеев.

11 октября на автотрассе недалеко от Херсона неизвестные обстреляли автомобиль Андрея Федоренко, помощника нардепа от Батьківщини Юрия Одарченко. Федоренко и водитель автомобиля госпитализированы с ранениями.