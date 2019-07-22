Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В Херсоне в ДТП попал автомобиль, перевозил бюллетени: фото

В Херсоне в ДТП попал автомобиль, перевозил бюллетени: фото - Фото
Фото: facebook.com/khersonpolice.official
22.07.2019, 10:32

В аварии травмы получил один человек

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Херсоне с участием автомобиля, который перевозил избирательные бюллетени. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.

Авария произошла в 06:00 на углу улиц Театральна и Воронцовская. "В одном из автомобилей находились члены участковой избирательной комиссии, перевозившие бюллетени в окружную комиссию", - отметили в  пресс-службе.

Неповрежденные бюллетени передали членам ОИК.

По предварительной информации, 30-летняя водитель автомобиля ЗАЗ Славута, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю Фольксваген-Транспортер, который перевозил избирательные бюллетени.

Незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции, члены УИК не пострадали.

Заместитель начальника областного главка полиции Николай Вербицкий отметил, предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

15 июля президент Владимир Зеленский прокомментировал ДТП в Запорожской области с участием автомобиля Государственной службы охраны из президентского кортежа.

Напишите нам
дтп выборы Херсон бюллетени бюллетни
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 