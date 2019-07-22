В Херсоне в ДТП попал автомобиль, перевозил бюллетени: фото

Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Херсоне с участием автомобиля, который перевозил избирательные бюллетени. Об этом сообщает пресс-служба полиции Херсонской области.
Авария произошла в 06:00 на углу улиц Театральна и Воронцовская. "В одном из автомобилей находились члены участковой избирательной комиссии, перевозившие бюллетени в окружную комиссию", - отметили в пресс-службе.
Неповрежденные бюллетени передали членам ОИК.
По предварительной информации, 30-летняя водитель автомобиля ЗАЗ Славута, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущества в движении автомобилю Фольксваген-Транспортер, который перевозил избирательные бюллетени.
Незначительные телесные повреждения получила сотрудница полиции, члены УИК не пострадали.
Заместитель начальника областного главка полиции Николай Вербицкий отметил, предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
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