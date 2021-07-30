В Херсоне задержали бизнесмена из Крыма. Он помогал оккупантам с "призывом" в армию РФ

В Херсоне задержали бизнесмена из Крыма, который помогал оккупантам незаконно призывать жителей полуострова на службу в российской армии. У мужчины была компания, которая занимается пассажирскими перевозками, и он подписал контракты с "военкоматом" оккупантов, передает пресс-служба прокуратуры Крыма.

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В прокуратуре сообщают, что бизнесмена задержали 29 июля в аэропорту Херсон при попытке попасть в Украину.

Против него в Украине открыто дело о принуждении крымчан служить в Вооруженных силах РФ, что является военным преступлением и нарушением Женевской конвенции.

По данным правоохранителей, у мужчины был свой бизнес в Сакском районе – частное предприятие, которое специализируется на пассажирских перевозках. В течение 2016 -2017 годов крымчанин заключил договора с "военкоматом" в оккупированном Крыму и помог провести четыре незаконных призывных кампании. Он регулярно предоставлял транспорт своей компании для перевозки призывников.

Как сообщают в прокуратуре, в рамках одного из контрактов транспорт бизнесмена должен был осуществить 496 рейсов и перевезти 3200 человек. За это предприниматель получил от оккупантов более 1 млн рублей.

Ему сообщили о подозрении по статье о пособничестве в нарушении законов и обычаев войны, мужчине грозит от восьми до 12 лет тюрьмы.

20 июля уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия под предлогом "помощи" в ликвидации последствий наводнений перебросила в оккупированный Крым более 21 000 военных и строит новый военный городок.

29 июля прокуратура сообщила, что "военному комиссару Республики Крым" объявили о подозрении за незаконный призыв на службу в российской армии более 30 000 крымчан.

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Оксана Житнюк

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