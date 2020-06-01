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В Херсонской области нашли мертвым военного 95-й бригады ВСУ

В Херсонской области нашли мертвым военного 95-й бригады ВСУ - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба президента
01.06.2020, 19:54

Тело военного 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ обнаружили в Херсонской области

В Херсонской области обнаружили тело украинского военного – солдата 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на начальника пресс-службы Главка Военной службы правопорядка в ВСУ Владимира Потапова.

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Отмечается, что по словам Потапова, инцидент не связан с исчезновением украинского военного Евгения Добринского на административной границе между Крымом и Херсонской областью.

"Военнослужащий мертв. Проверяются две версии – убийство и самоубийство. Ведется следствие. Это военнослужащий 95-й бригады", – сказал Потапов.

По словам руководителя пресс-службы, украинский военный находился при исполнении служебных обязанностей.

Потапов отметил, что на месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в ВСУ и правоохранительных органов.

  • 30 мая на административной границе оккупированного Россией Крыма с Херсонской областью пропал украинский военный. В Военной службе правопорядка в ВСУ предполагают, что его похитили.
Наталия Медведева
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Херсонская область ВСУ
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