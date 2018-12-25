В Хмельницком хакера уличили в использовании баз госучреждений

Фото: npu.gov.ua

В Хмельницком киберполиция уличила сотрудника компании, которая обслуживает госучреждения, предположительно в незаконном вмешательстве в базы данных этих учреждений, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Вмешательство зафиксировано в сеть бухгалтерского учета государственных органов и предприятий. Компания, в которой работает подозреваемый, обслуживает, в том числе, военные части. В обязанности мужчины входила реализация, установка и обслуживание программного обеспечения.

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По данным полиции, он тайно получал доступ к данным сотрудников, номера их учетных карт налогоплательщиков и прочему.

По месту проживания подозреваемого проведен обыск, на персональных компьютерах была найдена информация о сотрудниках госпредприятий.

Мужчине может грозить до шести лет заключения.

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