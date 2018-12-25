Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.12.2018, 15:38

В Хмельницком хакера уличили в использовании баз госучреждений

В Хмельницком хакера уличили в использовании баз госучреждений - Фото
Фото: npu.gov.ua

Мужчина, имея доступ к программному обеспечению государственных предприятий, а также военных баз, незаконно получал информацию об их сотрудниках

Реклама
Реклама

В Хмельницком киберполиция уличила сотрудника компании, которая обслуживает госучреждения, предположительно в незаконном вмешательстве в базы данных этих учреждений, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Вмешательство зафиксировано в сеть бухгалтерского учета государственных органов и предприятий. Компания, в которой работает подозреваемый, обслуживает, в том числе, военные части. В обязанности мужчины входила реализация, установка и обслуживание программного обеспечения.

Реклама

По данным полиции, он тайно получал доступ к данным сотрудников, номера их учетных карт налогоплательщиков и прочему.

По месту проживания подозреваемого проведен обыск, на персональных компьютерах была найдена информация о сотрудниках госпредприятий.

Мужчине может грозить до шести лет заключения.

Читайте также: Украинский хакер хакнул компьютеры в 50 странах мира: фото

Отправить:
Распечатать:
Теги: хакер, киберполиция
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 