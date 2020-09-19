В Хороле Полтавской области неизвестные сожгли храм ПЦУ: фото
19.09.2020, 17:16
Иллюстративное фото: pixabay.com
Сообщается, что сгорела вся богослужебная литература, иконы, рушники, облачение священника
В городе Хорол Полтавской области сгорел храм Православной церкви Украины. Об этом сообщает пресс-служба Харьковско-Полтавской епархий ПЦУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как отмечается, помещение, в котором временно проводились богослужения Свято-Покровского прихода Харьковско-Полтавской епархии ПЦУ, сожгли неизвестные злоумышленники.
Сообщается, что сгорела вся богослужебная литература, иконы, рушники, облачение священника.
В пресс-службе отмечается, что в Хороле возводят постоянный каменный храм. Стены и крыша уже построены, осталось вставить окна и двери, залить пол и оштукатурить стены.
- 17 сентября пожар вспыхнул на территории военного полигона в Девичках Киевской области.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Последние новости
Комментарии