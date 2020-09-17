В Девичках Киевской области горит военный полигон

К ликвидации пожара привлечено 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники

Сегодня, 17 сентября, на территории военного полигона в Девичках Киевской области, вспыхнул пожар. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба Сухопутных войск ВСУ.

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Как отмечается, лес загорелся около 14.00. К месту возгорания выехал дежурный пожарный расчет военной части А2399. В настоящее время к тушению привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники.

Сообщается, что в целом к ликвидации распространения огня на территории полигона привлечено 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники.

В пресс-служба призвали жителей военного городка сохранять спокойствие, соблюдать правила противопожарной безопасности и оставаться дома.

6 сентября на Донбассе во время тушения пожара возле Верхнеторецкого двоих военных отрезало огнем от других бойцов. Они попали на минное поле боевиков, подорвались и погибли.

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Наталия Медведева

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