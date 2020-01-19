В Иране опровергли отправку черных ящиков в Украину - Reuters

Черные ящики со сбитого в Иране Boeing (Фото: Iran Press/ЕРА)

В Иране опровергли информацию о передаче бортовых самописцев сбитого лайнера МАУ Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное информационное агентство IRNA.

"Мы попытаемся прочесть черные ящики в Иране. В противном случае, наши варианты - это Украина и Франция, но никаких решений об отправке черных ящиков в другую страну еще не принято", - заявил Хасан Резаифар, председатель следственной комиссии по авиакатастрофе.

Ранее в Reuters со ссылкой на агентство Tasnim утверждали, что черные ящики лайнера решено отправить в Украину.

Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.

Впоследствии Иран признал, что военные "непреднамеренно" сбили Boeing.

11 января в Иране заявили , что черные ящики отправят во Францию. В свою очередь французы сообщили , что расшифровка будет происходить в Украине.

15 января СБУ и Офис генпрокурора направили иранским правоохранителям запрос о передаче Украине бортовых самописцев лайнера МАУ.

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