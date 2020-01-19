В Иране опровергли отправку черных ящиков в Украину - Reuters

В Иране опровергли информацию о передаче бортовых самописцев сбитого лайнера МАУ Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранское государственное информационное агентство IRNA.
"Мы попытаемся прочесть черные ящики в Иране. В противном случае, наши варианты - это Украина и Франция, но никаких решений об отправке черных ящиков в другую страну еще не принято", - заявил Хасан Резаифар, председатель следственной комиссии по авиакатастрофе.
Ранее в Reuters со ссылкой на агентство Tasnim утверждали, что черные ящики лайнера решено отправить в Украину.
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