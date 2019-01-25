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25.01.2019, 18:17

В Измаиле учительница принесла в школу гранату: ее эвакуировали

В Измаиле учительница принесла в школу гранату: ее эвакуировали - Фото
Фото: dumskaya.net

Принесла гранату в школу и отдала учителю начальной военной подготовки в качестве учебного пособия

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Сегодня в Измаиле Одесской области правоохранители эвакуировали учащихся и педагогов общеобразовательной школы №4 после сообщения о том, что в здании находится граната. Об этом сообщает Думская.

О гранате в службу спасения 101 сообщила директор школы.

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По информации пресс-службы Измаильского отдела полиции, предположительно, речь идет об учебной гранате РГД-5.

Издание сообщает, что учительница нашла гранату у себя во дворе около 20 лет назад.

В конце 2018 года она принесла гранату в школу и отдала учителю начальной военной подготовки в качестве учебного пособия. Тот положил гранату в сейф.

Директор школы узнала о гранате только сегодня и сразу же сообщил в ГСЧС.

В Измаил направлены взрывотехники.

В начале января в Тернополе в однокомнатной квартире взорвалась граната. Погиб человек, еще двое были госпитализированы.

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Теги: граната, одесса, школа, учитель
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