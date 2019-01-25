В Измаиле учительница принесла в школу гранату: ее эвакуировали

Сегодня в Измаиле Одесской области правоохранители эвакуировали учащихся и педагогов общеобразовательной школы №4 после сообщения о том, что в здании находится граната. Об этом сообщает Думская.
О гранате в службу спасения 101 сообщила директор школы.
По информации пресс-службы Измаильского отдела полиции, предположительно, речь идет об учебной гранате РГД-5.
Издание сообщает, что учительница нашла гранату у себя во дворе около 20 лет назад.
В конце 2018 года она принесла гранату в школу и отдала учителю начальной военной подготовки в качестве учебного пособия. Тот положил гранату в сейф.
Директор школы узнала о гранате только сегодня и сразу же сообщил в ГСЧС.
В Измаил направлены взрывотехники.
В начале января в Тернополе в однокомнатной квартире взорвалась граната. Погиб человек, еще двое были госпитализированы.